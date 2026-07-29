Fortinet revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en matière de cybersécurité

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La société de cybersécurité Fortinet

FTNT.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir publié de solides résultats pour le deuxième trimestre , ce qui témoigne d'une forte demande des entreprises pour ses services dans un contexte d'augmentation des incidents liés à la sécurité des données.

Les entreprises augmentent leurs budgets consacrés à la sécurité des données afin de faire face à des attaques par ransomware de plus en plus sophistiquées et à d’autres menaces.

* La société californienne table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,02 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 8,18 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 7,71 milliards (XX,XX milliards d'euros) à 7,87 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

* Elle table sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 3,41 dollars (XX,XX euros) et 3,47 dollars (XX,XX euros), soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 3,10 dollars (XX,XX euros) et 3,16 dollars (XX,XX euros).

* Le chiffre d’affairesdu troisième trimestredevrait se situer entre 2,01 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 2,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, soit un niveau supérieur aux prévisions des analystes , qui tablaient sur 1,95 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 83 et 87 centimes pour le trimestre, soit un niveau supérieur à l’estimation de 76 centimes.

* Fortinet, qui propose des produits de cybersécurité intégrés, notamment des pare-feu, des systèmes de prévention des intrusions et une protection contre les menaces basée sur le cloud, est en train de passer à un modèle axé sur l’abonnement et d’intégrer l’IA générative à l’ensemble de ses produits.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 2,05 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre des estimations de 1,89 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 90 centimes pour le trimestre clos le 30 juin, contre des estimations de 75 centimes.