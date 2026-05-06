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Fortinet revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - Fortinet FTNT.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, signe que la demande en outils de cybersécurité se stabilise, les entreprises accordant la priorité à la protection de leurs réseaux contre des menaces sophistiquées.

La société de cybersécurité prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,71 et 7,87 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,50 à 7,70 milliards de dollars.

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