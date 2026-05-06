Fortinet revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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6 mai - Fortinet FTNT.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, signe que la demande en outils de cybersécurité se stabilise, les entreprises accordant la priorité à la protection de leurs réseaux contre des menaces sophistiquées.

La société de cybersécurité prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,71 et 7,87 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,50 à 7,70 milliards de dollars.