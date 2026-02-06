Fortinet progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour l'exercice fiscal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O augmentent de 1,6 % à 80,20 $ avant le marché ** FTNT jeudi soir prévoit des revenus annuels dans la fourchette de 7,5 milliards de dollars et 7,7 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 7,51 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,94 $ et 3,00 $, contre des estimations de 2,94 $

** Depuis le début de l'année, FTNT a augmenté de 0,6 %