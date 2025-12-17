Fortinet chute après la rétrogradation de JP Morgan à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre -

** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet

FTNT.O chutent de 2,1 % à 80,75 avant le marché

** J.P. Morgan rétrograde l'action à "sous-pondérer"; abaisse les prévisions de 85 $ à 75 $, soit une baisse de 9 % par rapport à la dernière clôture de 82,47 $

** La société de courtage estime que FTNT est confrontée à des vents contraires en raison de l'accélération de la consolidation des plateformes et de l'affaiblissement de la position concurrentielle

** Une étude récente de la société de recherche en cybersécurité IANS indique que FTNT a un niveau de reconnaissance relativement faible en tant que plateforme par rapport à ses concurrents - JPM

** La société de courtage indique que les acquisitions ont contribué au profil de croissance de FTNT au cours des dernières années, mais il est peu probable que la croissance inorganique apporte une amélioration en 2026

** 10 des 43 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 30 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur prévision médiane est de 86 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l' action a baissé de 12,7 % depuis le début de l'année