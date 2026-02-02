Fortinet chute alors que la Banque Scotia réduit sa notation à "sector perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O sont en baisse de 1,7 %à 79 ,88 $ avant le marché

** La Banque Scotia rétrograde l'action de "surperformance sectorielle" à "performance sectorielle"

** La société de courtage note que le cycle de hausse de la société dure environ 6 trimestres avant de plafonner

** Le cycle actuel dure depuis 5 trimestres et la partie juteuse du cycle haussier est probablement sur le point d'atteindre son apogée", indique la Banque Scotia

** La note moyenne de 43 analystes est "hold"; leur PT médian est de 87 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 18,2 % au cours des 12 derniers mois