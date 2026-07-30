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Fortinet bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 10:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet Inc FTNT.O ont progressé de 10,3% à 169 dollars en pré-ouverture, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels grâce à de solides résultats au deuxième trimestre

** Le titre est en passe de tester son plus haut historique de 170,35 dollars, atteint le 15 juillet

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 8,02-8,18 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7,71-7,87 milliards de dollars, dans un contexte de forte dépense des entreprises pour faire face à la multiplication des incidents liés à la sécurité des données

** FTNT table sur un BPA ajusté au troisième trimestre compris entre 83 et 87 cents, supérieur à l'estimation de 76 cents – données compilées par LSEG

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 90 cents et un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes, respectivement de 75 cents et 1,89 milliard de dollars

** Le titre se négocie à 45 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur 5 ans de 42, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu'il pourrait être surévalué

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de près de 93% depuis le début de l'année

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