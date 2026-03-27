 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forte volatilité des actions américaines
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 21:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** S&P 500 .SPX chute pour la 5ème semaine consécutive, perdant 2,1% alors que la guerre au Moyen-Orient réduit l'appétit pour le risque .N

** Le Dow .DJI perd 0,9% et le Nasdaq Composite .IXIC glisse de 3,2%, les deux indices entrant en territoire de correction ** Le SPX a démarré la semaine avec des traders préparés à de fortes fluctuations , et tout rallye de secours devait rencontrer une moyenne mobile clé ** En effet, les haussiers attendent la poussée de la largeur alors que l'indicateur de force interne du Nasdaq continue de chuter, et la volatilité est à surveiller alors que les haussiers et les baissiers du Nasdaq s'affrontent à des niveaux clés ** Vendredi, l'indice de volatilité Cboe .VIX affiche sa plus haute clôture depuis avril 2025 ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR monte jusqu'à 4,48 % avant de se replier autour de 4,43 %, son plus haut niveau depuis juillet. L'incertitude liée à la guerre en Iran maintient les prix de l'énergie à un niveau élevé

US/

La hausse du rendement du Trésor de référence signale une rupture potentielle alors que la guerre en Iran alimente la volatilité

** La plupart des secteurs sont mal à l'aise: les services de communication et la technologie suscitent le plus de craintes, tandis que les matériaux et l'énergie offrent une consolation ** Les services de communication .SPLRCL s'effondrent de 7,2%. Meta META.O , société mère de Facebook, et Alphabet GOOGL.O , propriétaire de Google, chutent après les verdicts du jury américain sur les préjudices causés par les médias sociaux Cependant, la société de services de télécommunications EchoStar

SATS.O , qui détient des actions SpaceX, augmente après que l'entreprise d'Elon Musk ait annoncé son intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse ** Tech .SPLRCT perd 3,5%. Les fabricants de puces mémoire comme SanDisk SNDK.O et Micron MU.O chutent après que Google ait annoncé un algorithme d'économie de mémoire

L'indice des semi-conducteurs .SOX perd 2,8% Les valeurs de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O baissent vendredi après un rapport indiquant qu'Anthropic développe un nouveau modèle d'IA avancé qui présente des risques potentiels pour la sécurité ** Les financières .SPSY chutent de 2,1%. Coinbase COIN.O chute après un rapport indiquant que le nouveau projet de loi sur la clarté des crypto-monnaies interdit les paiements de rendement en stablecoin Ares Management ARES.N glisse mardi après avoir limité les rachats dans le fonds de crédit privé, faisant écho aux mesures prises par ses pairs, notamment Apollo Global

APO.N . ** Consumer Discretionary .SPLRCD en baisse de 1,9%. Estee Lauder EL.N chute de 22% sur la semaine alors que l'accord avec l'espagnol Puig PUIGb.MC suscite des réactions négatives de la part des investisseurs ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,2%. Brown-Forman BFb.N bondit alors que le fabricant de Jack Daniel's est en pourparlers avec le français Pernod Ricard PERP.PA . ** Energy .SPNY bondit de 6,2%. Occidental Petroleum OXY.N progresse après que Reuters ait rapporté que Vicki Hollub, directeur général de longue date, quittera ses fonctions dans le courant de l'année Le groupe grimpe à mesure que les prix du pétrole augmentent sur le scepticisme concernant le cessez-le-feu au Moyen-Orient O/R ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers diminuent, mais restent ' anormalement élevés '"

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

En 40

er .0

gi %

e

Ma 6.

té 9%

ri

au

x

Ut 6.

il 9%

s

Pr 6.

od 4%

ui

ts

de

pr

em

re

ce

ss

it

é

In 2.

du 7%

st

ri

e

Im 0.

mo 1%

bi

li

er

SP -7

X .0

%

Sa -7

nt .4

é %

Se -1

rv 1.

ic 4%

es

au

x

co

ll

ec

ti

vi

s

Te -1

ch 1.

no 6%

lo

gi

e

Di -1

sc 2.

ré 3%

ti

on

na

ir

e

Fi -1

na 2.

nc 6%

re

s

Valeurs associées

ALPHABET-A
274,3400 USD NASDAQ -2,36%
APOLLO GLB MGMT
108,430 USD NYSE -1,42%
ARES MGT RG-A
106,250 USD NYSE -1,54%
COINBASE GLB RG-A
161,1400 USD NASDAQ -7,02%
CROWDSTRIKE
369,5800 USD NASDAQ -5,87%
DJ TRANSPORT
18 174,69 Pts Index Ex -1,06%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 166,64 Pts Index Ex -1,73%
ECHOSTAR RG-A
115,2100 USD NASDAQ +3,42%
ESTEE LAUDER RG-A
67,200 USD NYSE -3,61%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
META PLATFORMS
525,7200 USD NASDAQ -3,99%
MICRON TECHNOLOGY
357,2200 USD NASDAQ +0,46%
NASDAQ Composite
20 948,36 Pts Index Ex -2,15%
OCCIDENTAL PETROLEUM
65,305 USD NYSE +1,48%
PALO ALTO NETWORKS
147,0200 USD NASDAQ -5,97%
PERNOD RICARD
64,7000 EUR Euronext Paris +7,94%
PUIG BRANDS B
17,1000 EUR Sibe +14,53%
Pétrole Brent
114,76 USD Ice Europ +8,32%
Pétrole WTI
101,47 USD Ice Europ +8,66%
S&P 500 INDEX
6 368,85 Pts CBOE -1,67%
SANDISK
615,8300 USD NASDAQ +2,10%
USA BENCHMARK 10A
4,512 Rates +1,74%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 21:52:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La raffinerie de pétrole Lavera à Port-de-Bouc, près de Martigues, le 25 mars 2026 dans le sud de la France ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 27.03.2026 22:15 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 21H00 GMT alors que la guerre au Moyen-Orient dure depuis quasiment quatre semaines. Le pétrole poursuit son ascension Le baril de Brent de la mer du Nord repasse au-dessus de 110 dollars le baril. ... Lire la suite

  • A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) at the opening bell in New York on March 24, 2026. European and US stocks resumed sliding and oil prices jumped on Tuesday as traders turned cautious over the prospect of a negotiated agreement between the United States and Iran to end the Middle East war. ( AFP / ANGELA WEISS )
    Les Bourses occidentales craignent les effets d'une guerre prolongée sur l'économie
    information fournie par AFP 27.03.2026 22:02 

    Les marchés occidentaux ont encore reculé vendredi, circonspects quant à une résolution rapide de la guerre au Moyen-Orient et inquiets de ses effets sur l'économie. "Les marchés sont plus fébriles, (...) les investisseurs perdent confiance dans la capacité de ... Lire la suite

  • Photo prise le 8 juillet 2023 au large de l'île antillaise de la Dominique et diffusée par le projet CETI, montrant une femelle cachalot tenant un baleineau nouveau-né hors de l'eau jusqu'à ce qu'il soit capable de nager seul ( Project CETI / - )
    Rarissime observation d'une naissance de cachalot sauvage
    information fournie par AFP 27.03.2026 21:56 

    Des chercheurs ont assisté au rarissime spectacle de la naissance d'un cachalot sauvage, immédiatement porté à la surface par les membres de son clan, un comportement très ancien et essentiel à la survie du nouveau-né. Le 8 juillet 2023 au large de l'île antillaise ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street termine en forte baisse plombée la guerre au M-O
    information fournie par Reuters 27.03.2026 21:54 

    La Bourse de New York a fini en ‌forte baisse vendredi, les faiblesses dans les méga-capitalisations plongeant les trois indices à leur plus bas ​niveau de clôture depuis plus de six mois, alors que le conflit au Moyen-Orient continue de freiner l'appétit pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank