Forte hausse en vue pour le CAC 40, LVMH et les télécoms en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse dans le sillage de Wall Street, qui a connu une seconde partie de séance plus favorable. A l'instar de mardi, le CAC 40 devrait surperformer grâce à LVMH, dont la performance au troisième trimestre est jugée encourageante par les analystes. Le secteur des télécoms sera également en vedette : Bouygues Telecom, iliad et Orange ont fait une offre non engageante sur des activités d'Altice en France. En Europe et aux Etats-Unis, la saison des résultats se poursuit, avec en particulier ASML ce matin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues Telecom/Orange

La concentration tant attendue du secteur des opérateurs télécoms en France est en marche. Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France. Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour ces activités et fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros.

LVMH

Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2025 des ventes de 58,1 milliards d’euros, soit un repli de 2% en organique et de 4% en publié. Sur cette période, l’Europe et les Etats-Unis, stables par rapport aux neuf premiers mois de 2024, bénéficient d’une demande locale solide. Le Japon est en recul par rapport à la même période de 2024, qui avait profité de la hausse des dépenses de la clientèle touristique en raison de la forte baisse du yen.

Gecina

Gecina a confirmé sa prévision d'un résultat récurrent net part du groupe 2025 entre 6,65 euros et 6,70 euros par action, soit une croissance entre 3,6% à 4,4%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe immobilier a enregistré une hausse des revenus locatifs de 4% à 539 millions d'euros, portée par l'impact positif des livraisons récentes et une croissance organique de 3,7%. Cette dernière a été soutenue " par une réversion positive soutenue dans les zones centrales (+0,5%), ainsi que l'indexation (+2,9%) ". Le taux d'occupation a augmenté de 0,3 point sur un an, à 94.

Argan

Argan a annoncé l’accompagnement de la croissance de Celio avec une seconde extension de 12 000 mètres carrés sur le site d’Amblainville, qui sera labellisée Aut0nom. Ce lieu est devenu l’unique plateforme logistique de Celio au niveau européen. Avec cette nouvelle phase d’extension, les deux sociétés vont intégrer des équipements pour améliorer sensiblement le bilan environnemental du site. Ainsi, une centrale photovoltaïque développant une puissance de 400kWc sera ainsi installée en toiture et entièrement dédiée à l’autoconsommation de Celio.

Les chiffres macroéconomiques

Les chiffres définitifs de l'inflation en septembre en France sont attendus à 8h45. La production industrielle en août en zone euro sera connue à 11 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en octobre sera dévoilé à 14h30 et le livre Beige de la Fed à 20 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,12% à 1,1624 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont fini en ordre dispersé sur fond de tensions commerciales sino-américaines. La Chine va imposer des restrictions à cinq entités américaines appartenant à Hanwha Ocean Company, l'un des plus grands constructeurs navals sud-coréens. Le CAC 40 n'a finalement cédé que 0,18% à 7919,62 points, les déclarations du Premier ministre réduisant la probabilité d'une censure du nouveau gouvernement. Il a indiqué qu'il ne ferait pas usage de l'article 49.3 et qu'il suspendait la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. L'EuroStoxx50 a perdu 0,30% à 5551,41 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini en ordre dispersé après un début de séance en repli. Les tensions commerciales sino-américaines ont désormais touché le secteur du transport maritime. Les déclarations de Jerome Powell sur la situation du marché du travail ont renforcé la probabilité de nouvelles baisses des taux. La séance a aussi été marquée par les premiers résultats bancaires. Ceux de JPMorgan ont été sanctionnés en dépit de bénéfices supérieurs aux attentes et ceux de Wells Fargo, salués. Si le Nasdaq Composite a perdu 0,76% à 22521,70 points, le Dow Jones a gagné 0,44% à 46270,46 points.