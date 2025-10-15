Municipales 2026 : les mairies limitent la hausse de la taxe foncière à 1,7 % en 2025

En dix ans, la taxe foncière a augmenté de 37,3% en France. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Une stratégie déjà utilisée en 2019, la taxe foncière avait baissé de 0,7% à l'approche des municipales de 2020.

Cette hausse est intégralement due à la revalorisation annuelle de la base de calcul de la taxe - la valeur locative - qui est indexée sur l'inflation. Le taux de taxe foncière décidé par les communes est, lui, quasi stable par rapport à 2024 (+0,04%).

"On a déjà vu ce phénomène en 2019 avec une baisse de 0,7% du taux de taxe foncière", à l'approche des élections municipales de 2020 , a relevé lors d'une conférence de presse, Frédéric Zumbiehl, juriste de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), qui supervise l'Observatoire.

En dix ans, cet impôt payé par les propriétaires immobiliers a augmenté de 37,3%, entre 2014 et 202 4, avec une accélération à partir de 2018 en raison de l'indexation de la valeur locative sur l'inflation et non plus sur un coefficient défini en fonction de l'évolution des loyers.

Entre 2019 et 2024, cette base de calcul de la taxe, correspondant à environ six mois de loyers, a été majorée de 16,7%, ce qui représente les trois quarts de la hausse totale de 22,6% de taxe foncière sur la période.

Un impôt local devenu "un élément d'arbitrage" pour les acheteurs

Parmi les 50 plus grandes villes françaises, Paris reste celle qui a connu la plus forte hausse de taxe foncière entre 2014 et 2024: +87,9% . Mais son taux de taxe foncière, de 21,2%, est le troisième plus faible du panel.

En moyenne en 2024, les communes ont fixé à 40,7% leur taux de taxe foncière, ce qui équivaut à environ 2,4 mois de loyers.

"La taxe foncière devient un enjeu et constitue un élément d'arbitrage au moment de l'accession à la propriété. Passer de 1.000 à 3.000 euros de taxe foncière ampute le revenu mensuel", a souligné Sylvain Grataloup, président de l'UNPI.

L'UNPI s'est intéressée aux "influences diverses" sur la taxe foncière et constate que son taux a tendance à être plus élevé dans les villes plus peuplées, dans les communes endettées, ou comportant une part importante de propriétaires bailleurs .

La suppression de la taxe d'habitation a aussi eu tendance à pousser les collectivités à augmenter la taxe foncière, en particulier lorsque leur population a progressé.