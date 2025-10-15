Morgan Stanley bondit au 3T grâce à la reprise de la banque d'affaires

Le siège de Morgan Stanley à New York le 20 mars 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Les résultats de la banque d'affaires américaine Morgan Stanley ont bondi au troisième trimestre sous l'effet d'une reprise de l'activité dans le secteur des fusions-acquisitions et levées de capitaux, et d'une hausse persistante dans la gestion d'actifs.

Ses concurrentes américaines avaient déjà donné un aperçu de l'environnement propice entre juillet et septembre, en publiant mardi des résultats supérieurs aux attentes.

Morgan Stanley n'a pas déçu les marchés - son action progressait de près de 4% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street - avec une progression de 18% sur un an de son chiffre d'affaires à 18,22 milliards de dollars et de 47% pour son bénéfice net à 4,45 milliards.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 16,69 et 3,35 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, son bénéfice net ressort à 2,80 dollars contre 1,88 dollar un an plus tôt et un consensus à 2,10 dollars.