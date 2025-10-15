Washington presse les alliés de l'Otan à acheter plus d'armes américaines pour l'Ukraine

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, D.C.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a appelé mercredi les alliés de l'Otan à augmenter leurs dépenses pour l'achat d'armes américaines destinées à l'Ukraine, à la suite d'un rapport soulignant une forte baisse du soutien militaire à Kyiv en juillet et août.

"On obtient la paix lorsqu'on est fort. Pas en utilisant des mots forts ou en agitant le doigt mais lorsqu'on dispose de capacités réelles et puissantes que les adversaires respectent", a-t-il déclaré aux journalistes avant une réunion avec ses homologues de l'Otan au siège de l'alliance transatlantique à Bruxelles.

Pete Hegseth a exhorté les alliés à accroître leurs investissements dans le programme PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), qui a remplacé les dons d'armes américains à l'Ukraine et exige désormais que les alliés financent eux-mêmes les livraisons d'armes américaines.

"Nous nous attendons aujourd'hui à ce que davantage de pays fassent des dons encore plus importants, qu'ils achètent encore plus d'armes pour l'Ukraine, afin que ce conflit trouve une issue pacifique", a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré qu'il s'attendait à de nouvelles promesses de dons, notant que deux milliards de dollars avaient déjà été engagés par le biais de ce mécanisme.

Ce montant reste toutefois inférieur aux 3,5 milliards de dollars que le président ukrainien Volodimir Zelensky espérait obtenir d'ici octobre.

La Suède, l'Estonie et la Finlande ont annoncé leurs contributions mercredi mais des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni ont été critiqués pour leur retenue.

L'Ukraine demeure fortement dépendante des armes américaines alors qu'elle se prépare à un nouvel hiver de conflit avec la Russie.

L'Institut de Kiel pour l'économie mondiale (IfW Kiel) a rapporté mardi que l'aide militaire à l'Ukraine avait chuté de 43% en juillet et août par rapport au premier semestre de l'année.

Selon cet institut, la majorité du soutien militaire passe désormais par l'initiative PURL, à laquelle, en août, avaient adhéré la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, la Lettonie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

(Rédigé par Sabine Siebold, Charlotte Van Campenhout, Inti Landauro, Makini Brice ; version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)