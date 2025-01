Forte hausse des offres publiques à Paris en 2024 (baromètre Alantra)

(AOF) - Le nombre d’offres publiques annoncées ou déposées est en forte hausse en 2024 avec 42 offres en 2024 contre 31 en 2023. C’est la conclusion de la banque d’affaires Alantra dans la 13e édition de son Baromètre des offres publiques. 49% des offres ont eu lieu sur Euronext contre 78% en 2023, et 51% sur Euronext Growth, et 77% des offres visaient un retrait de la cote. Du point de vue sectoriel, les TMT (Technologie-médias-télécoms) ont représenté 15 offres, l’industrie 7 offres et les services 5 offres.

La prime médiane offerte aux actionnaires ressort à 32% tandis que la prime moyenne s'élève à 43,9%, précise Alantra. L'augmentation significative de la moyenne révèle que "certaines opérations se sont distinguées par des primes particulièrement élevées", généralement de petites sociétés, "historiquement mal valorisées".

Seulement 12 des 39 offres déposées en 2024 ont été déclenchées par des initiateurs financiers, une proportion "toujours basse par rapport aux niveaux pré-2023" ( 31% en 2024 contre 50% en 2022 et 49% en 2021).

Un haut niveau d'intention de retrait de la cotation

Le haut niveau d'intention de retrait de la cotation exprimées par les initiateurs d'offres publiques (77%) est du selon Alantra au seuil de déclenchement du retrait obligatoire à 90%, à la volonté des actionnaires de se tourner vers les marchés privés qui "externalisent des primes significatives dans le cadre d'opérations de recomposition du capital", et du coût et des contraintes croissantes liées à la cotation.

La proportion d'offres déposées sans intention de retrait peut s'expliquer par le souhait avant tout de prendre le contrôle de la société, sans forcément la retirer de la cotation, ainsi que par un souci de ne pas tomber dans une surenchère éventuelle sur la prime auprès des actionnaires minoritaires.

En 2024, 86% des offres déposées et clôturées avec intention de retrait (12 sur 14) ont mené à un retrait effectif, et ce niveau élevé de réussite peut notamment s'expliquer par le nombre croissant d'Opas et d'OPR, offres où, "par définition, le retrait de la cotation est plus assuré".