Forte dynamique commerciale du pôle Capital Solutions de LBP AM European Private Markets

(AOF) - Le pôle Capital Solutions de LBP AM European Private Markets (EPM), qui conçoit et gère des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des professionnels du wealth management et des investisseurs institutionnels sur le segment non coté, enregistre une forte dynamique de développement marqué par le lancement, fin 2024, de son fonds ELTIF 2.0 LBP AM Private Opportunities. La dynamique de croissance de ce pôle est portée par une collecte de 300 millions d'euros pour LBP AM Private Opportunities moins d'un an après son lancement.

Soutenue notamment par le réseau de distribution de La Banque Postale et CNP Assurances, cette dynamique atteste de la pertinence de cette stratégie multi-actifs qui vise notamment à offrir aux investisseurs particuliers un accès simplifié à différentes classes d'actifs privés - dette privée corporate, capital investissement et infrastructures, en actions et en dette.

En outre, cette dynamique de croissance est portée aussi par des recrutements stratégiques au cours de cette année 2025. Pour soutenir cette trajectoire de croissance et ses ambitions de développement, le pôle a ainsi effectué des recrutements afin de renforcer les capacités de gestion de l'équipe d'investissement.

Le pôle souligne également qu'un partenariat stratégique a été conclu avec Titanbay, une plateforme qui fournit à des sociétés de gestion d'actifs l'infrastructure et la technologie nécessaires pour développer et gérer des stratégies d'actifs privés, intégrant également la structuration, les opérations et la conformité.

"Cette dynamique et ces succès reflètent notre ambition d'accélérer encore notre croissance sur le segment des actifs privés européens, une ambition soutenue par une équipe désormais au complet. 2025 aura marqué une étape décisive pour le développement de notre activité sur les marchés privés européens. Le partenariat conclu avec Titanbay ouvrira de nouvelles perspectives sur ce marché stratégique", déclare Irène d'Orgeval, directrice de Capital Solutions, LBP AM European Private Markets.