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Forte croissance du chiffre d’affaires : +12% RNPG impacté par la revue des actifs industriels Cash flow opérationnel : +11%
information fournie par Boursorama CP 26/03/2026 à 07:45

• En 2025, chiffre d’affaires consolidé d’ICAPE en croissance de +12% à 200,3 M€ , dont +5,1% de croissance organique hors change
• Carnet de commandes de 69,3 MUSD, en hausse de +28,5% à fin 2025
• EBITDA stable et EBIT à 8,8 M€, légèrement supérieur au montant estimé communiqué le 12 février 2026
• RNPG en perte de 0,4 M€, impacté par la revue des actifs industriels
• Cash flow opérationnel de 8,1 M€, en hausse de 11%
• Dette financière nette de 28,8 M€, en baisse de 12,3 % et respect des covenants bancaires
• Décision d’arrêter progressivement l’activité des sites IHM et TRAX afin de rationaliser les unités de production en Europe et en Amérique du Nord et ainsi de supprimer des foyers de pertes élevés
• Confirmation des nouveaux objectifs 2026 :

• Croissance du chiffre d’affaires annuel consolidé 2026 :
o Croissance organique du chiffre d’affaires entre +6% et +8%, sans dégradation supplémentaire du change
o Génération grâce à la croissance externe d’environ 120 M€ de chiffre d’affaires additionnel d’ici à fin 2026 (90M€ déjà réalisés à fin 2025)
o Croissance du chiffre d’affaires annuel consolidé au moins équivalente à celle réalisée en 2025 (+11,5% en 2025)
• Taux de marge d’EBIT 2026 autour de 6%

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