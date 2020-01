Forte croissance des encours de Liontrust

(NEWSManagers.com) - Les actifs sous gestion de Liontrust Asset Management ont pour la première fois atteint et dépassé la barre des 19 milliards de livres au quatrième trimestre, en raison d'une forte collecte et des apports d'actifs liés à l'acquisition de Neptune. Durant les trois mois à fin décembre, les entrées nettes se sont élevées à 836 millions de livres, près du double du montant enregistré durant la même période en 2018, selon un communiqué de la société. Sur les neuf mois à fin décembre, la collecte nette atteint 2,2 milliards de livres, contre 1,1 milliard de livres pour la période correspondante de 2018.

Par ailleurs, l'acquisition en octobre 2019 de Neptune Investment Management a représenté un apport d'actifs sous gestion de 2,7 milliards de livres. D'où l'augmentation des encours à plus de 19 milliards de livres contre 11,2 milliards de livres un an plus tôt.

La société souligne que l'équipe dédiée à l'investissement durable continue de susciter beaucoup d'intérêt et les actifs gérés dans les stratégies responsables s'élèvent désormais à plus de 5 milliards de livres.