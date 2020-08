Forte collecte hebdomadaire pour les fonds obligataires et de métaux précieux

(NEWSManagers.com) - Les fonds obligataires et les fonds de métaux précieux se sont approchés de leurs records de collecte hebdomadaire, selon les données du " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Entre le 16 et le 22 juillet, les premiers ont reçu 24,5 milliards de dollars (troisième meilleure performance de l'histoire), et les seconds 3,8 milliards (deuxième meilleure performance). Les fonds monétaires ont collecté d'importants encours, avec 40,9 milliards de dollars, tandis que les fonds actions ont rendu 3,8 milliards de dollars.

Dans le détail, les fonds obligataires ont été portés par une forte collecte du segment " investment grade" , avec +14,5 milliards de dollars. La collecte a également été importante sur les fonds de dettes à haut rendement, avec 5 milliards, et les fonds d'obligations municipales américaines, avec un record de 1,9 milliard.

Sur les actions, les fonds gérés activement ont une nouvelle fois décollecté, de 5,7 milliards de dollars pour cette semaine. Les fonds indiciels cotés ont eux reçu 1,9 milliards de dollars. En matière de zones géographiques, la décollecte se concentre sur les Etats-Unis (-3,2 milliards) et les pays émergents (-2,9 milliards), tandis que l'Europe et le Japon enregistrent de faibles collectes, avec respectivement +0,3 milliard et +0,5 milliard. Sur les marchés actions américains, les petites capitalisations ont résisté avec une collecte positive de 0,4 milliard, tandis que les grandes capitalisations ont rendu 4,5 milliards. Si l'on regarde les secteurs économiques, les fonds investis dans la santé et dans la tech ont une nouvelle fois collecté, avec respectivement +1,4 milliard et +0,6 milliard.