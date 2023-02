Fort rebond des marchés d’actions et de taux

L'hebdo des marchés d'Amundi

Réunions des principales banques centrales, légère appréciation du PIB en zone euro, recul des inscriptions au chômage aux Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La semaine a été marquée par les réunions des banques centrales, auxquelles le marché a réagi en déclenchant un puissant rebond des marchés de taux et d'actions et en renforçant les positions vendeuses sur le dollar.

La Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont tenu leurs réunions entre mercredi et jeudi et ont annoncé, sans surprise, des hausses que les marchés avaient déjà anticipées :

la Fed a relevé son taux directeur de 25 points de base (pbs), portant la fourchette cible à 4,5-4,75%

a relevé son taux directeur de 25 points de base (pbs), portant la fourchette cible à 4,5-4,75% la BCE a procédé à une augmentation de 50 pbs, portant le taux de dépôt à 2,5%

a procédé à une augmentation de 50 pbs, portant le taux de dépôt à 2,5% la BoE a procédé à une augmentation de 50 pbs, son taux de dépôt atteignant désormais 4%

L'absence de nouveau propos sévères, l'ampleur des mesures de resserrement déjà prises et les tendances encourageantes sous-jacentes des indicateurs d'inflation ont suffi pour que les marchés se tournent sur les placements à duration longue qui gagnent de plus en plus de terrain depuis le début de l'année. Et cela malgré le silence des banques centrales sur leur position concernant les taux d'intérêt. Les rendements à 10 ans du Bund allemand ont baissé de 15 pbs, ceux des bons du Trésor américain de 10 pbs et ceux du Gilt anglais de 30 pbs par rapport à la clôture de vendredi dernier.

Les répercussions de cette interprétation des orientations de politique monétaire se sont également fait sentir sur les actions, l'indice S&P500 progressant de 2,7% et le MSCI Europe de 0,8%. Comme évoqué, cette lecture optimiste par les marchés du positionnement des banques centrales a également été encouragée par des données meilleures que prévu sur le front de l'inflation :

Aux États-Unis, les chiffres pour le 4e trimestre de l'indice du coût de l'emploi (suivi de près par la Fed) indiquent une augmentation de ce coût de +1,0% (contre +1,1% attendu). C'est là l'augmentation trimestrielle la plus faible depuis un an et constitue un nouveau signe de modération de la croissance des salaires.

Dans la zone euro, les chiffres préliminaires de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier ont fait apparaître une baisse plus importante que prévu de l'inflation globale à 8,5% (contre 8,9%). Cette baisse est la 3e baisse mensuelle consécutive. L'inflation sous-jacente est toutefois restée à des niveaux obstinément élevés, se maintenant à son niveau record de 5,2%, au lieu de reculer légèrement comme le prévoyait le consensus.

