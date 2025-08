Les dirigeants de Delfingen renforcent leur participation au capital information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 18:10









(Zonebourse.com) - Delfingen fait savoir que que sa structure managériale, ASCOM Participation, détenue par ses dirigeants, a conclu un accord avec le fonds Nobel pour racheter 7,10% du capital de Delfingen en deux temps.



Concrètement, le 6 août 2025, un premier bloc de 92 500 actions, représentant 3,55% du capital, a été acquis au prix unitaire de 27 EUR. Cette opération porte la participation d'ASCOM à 9,47%.



Un second bloc de 92 500 actions doit être cédé d'ici le 30 septembre 2025, ce qui porterait la détention à 13,02%.



'Avec cette opération, nous sommes heureux de renforcer la place du management dans la dynamique du Groupe tout en apportant une solution de liquidité au fonds Nobel', a commenté Gérald Streit, Président Directeur Général de Delfingen.



Ces transactions feront l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).





Valeurs associées DELFINGEN 26,0000 EUR Euronext Paris -1,52%