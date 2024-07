Fort d'un semestre solide, Eurofins riposte à l'affront de Muddy Waters

Le géant des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific a riposté une fois de plus aux attaques du fonds spéculatif américain Muddy Waters, mettant en avant des ventes semestrielles record ainsi qu'une meilleure rentabilité et progressant en Bourse dans la foulée.

( AFP / ED JONES )

L'action Eurofins a été affectée par la campagne hostile du vendeur à découvert Muddy Waters, lancée le 24 juin, qui a émis des doutes sur la transparence des comptes et sur les transactions immobilières du groupe.

"Prétendre qu'on invente du cash, que tous nos comptes sont frauduleux, c'est complètement fou" mais "les investisseurs ne sont pas stupides et ils vont réaliser à un moment que c'est insensé", a répliqué le patron d'Eurofins, Gilles Martin, au cours d'une conférence avec des analystes.

Rejetant des accusations "complètement absurdes", le dirigeant et fondateur du groupe a indiqué qu'il allait surveiller "le niveau du prix de l'action les prochaines semaines et mois, et réagir en conséquence".

"Ce qui est clair en ce moment, c'est que nous croyons que racheter nos actions est un très bon investissement", a-t-il lancé, faisant un pied de nez à Muddy Waters.

Eurofins avait annoncé début juillet son intention d'augmenter les programmes de rachat d'actions en cours.

Muddy Waters voit notamment d'un mauvais oeil que M. Martin soit propriétaire de locaux loués à des laboratoires Eurofins.

"Il y a toujours des bâtiments, une partie tout à fait minoritaire, à peu près 13% du parc total, qui appartient aux dirigeants et qui est loué à Eurofins", avait précisé plus tôt mercredi le secrétaire géneral d'Eurofins, Hugues Vaussy sur BFM Business.

"Et effectivement, il est peut-être temps aujourd'hui et nous l'avons annoncé, de mettre un terme à ce système", avait t-il ajouté.

Eurofins annonce ainsi qu'il "donnera la priorité, si nécessaire, à l'acquisition progressive de sites détenus" par la holding Analytical Bioventures (ABSCA) via laquelle le dirigeant détient environ un tiers du capital d'Eurofins et 60% des droits de vote, "par rapport à l'acquisition de nouveaux sites auprès de tiers".

Une majorité des autres actionnaires sera nécessaire pour mettre en oeuvre ou non cette option.

Le groupe qui analyse des produits biologiques, pharmaceutiques, chimiques et environnementaux, des cosmétiques, des matériaux, des aliments, avait déjà rejeté à plusieurs reprises des "allégations non pertinentes, biaisées et/ou infondées".

Des performancs durables ?

"Les réponses d'Eurofins à ce stade sont plutôt rassurantes, même si le sujet de l'immobilier avec les parties liées doit, selon nous, être traité rapidement", estiment les analystes d'Oddo BHF.

Eurofins a connu des années difficiles en Bourse. Le cours avait atteint un pic à plus de 120 euros au moment de son intégration dans le CAC 40 en 2021, aidé par la crise sanitaire.

Le titre s'échangeait autour de 50 euros ce mercredi, bondissant de presque 4% après les résultats du groupe mais sans retrouver son niveau d'avant les attaques de Muddy Waters.

Eurofins a créé un réseau de plus de 900 laboratoires numérisés dans une soixantaine de pays qui lui permet de réaliser 450 millions de tests par an.

Il a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 3,419 milliards d'euros, en hausse de 6,5% comparé à la même période de l'an passé, et amélioré sa rentabilité: son bénéfice net s'élève à 220 millions d'euros contre 151 millions d'euros au premier semestre 2023 (+45,6%).

"Des résultats globalement solides devraient apaiser les préoccupations récentes, mais des questions sur la durabilité de la performance sont, selon nous, susceptibles de se poser", soulignent les analystes de Jefferies dans une note.

Le chiffre d'affaires a été soutenu par une croissance organique de 5,6% dans toutes ses activités hors Covid, ainsi que par la conclusion de 15 acquisitions.

"La croissance organique au premier semestre reste faible" en raison du ralentissement dans l'activité d'analyse destinée aux laboratoires pharmaceutiques, qui pèse pour 30% des ventes, souligne d'un côté Jefferies.

Mais de l'autre, l'excédent brut d'exploitation ajusté, un autre indicateur de performance "dépasse les attentes", à 757 millions d'euros (soit 22,1% du chiffre d'affaires).

Eurofins maintient ses objectifs financiers pour 2024 et ceux pour 2027 mais ne fournit pas de prévisions sur les résultats futurs.