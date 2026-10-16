Forsee Power s'associe à Varroc pour accélérer son développement en Inde

Le spécialiste français des systèmes de batteries intelligents Forsee Power a annoncé vendredi la création d'une coentreprise avec l'équipementier automobile indien Varroc Engineering, afin de développer des solutions de batteries pour la mobilité électrique en Inde.

Dans le cadre de cet accord, Varroc prendra une participation de 45% dans Forsee Power India, filiale indienne du groupe français, et en assurera la gestion ainsi que le contrôle opérationnel. L'équipementier indien souscrira également à des actions de préférence remboursables et facultativement convertibles pour soutenir la coentreprise. L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires et aux approbations nécessaires.

La nouvelle entité se concentrera dans un premier temps sur les packs de batteries destinés aux véhicules à trois roues, avant d'étendre progressivement son activité aux deux-roues, aux véhicules utilitaires légers, aux bus, aux camions et aux véhicules industriels.

Ce partenariat permettra de combiner l'expertise technologique de Forsee Power dans les systèmes de batteries avec les capacités industrielles de Varroc, son savoir-faire en ingénierie automobile et ses relations avec les constructeurs.