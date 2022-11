Forsee Power réalise un chiffre d’affaires de 75,9 M€ au 30 septembre 2022, en croissance de +60%

- Très forte accélération de la dynamique commerciale au T3 2022 : +152% par rapport au T3 2021

Multiplication par plus de 4 du chiffre d’affaires des véhicules lourds vs. T3 2021

Bon niveau d’activité sur le segment des véhicules légers : +13% vs. T3 2021

- Atterrissage du chiffre d’affaires 2022 à plus de 100 M€ confirmé

Paris, le 9 novembre 2022 – 7h30 CET – Forsee Power , expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022.

Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare :

"La forte croissance de ce trimestre confirme la très bonne orientation de notre activité. Avec une multiplication par plus de 4 de nos ventes sur le segment des véhicules lourds et la poursuite d’une

croissance soutenue sur les véhicules légers, Forsee Power profite pleinement de son positionnement de leader des systèmes de batteries intelligents. En dépit des tensions sur

l’approvisionnement de certains composants électroniques, l’agilité de nos équipes et de nos outils industriels nous ont permis de satisfaire la demande exponentielle du marché de l’électromobilité".