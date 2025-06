Forsee Power : lancement d'une augmentation de capital

(AOF) - Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, pour ses actionnaires existants et d’un placement global auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, en dehors, notamment, des États-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie, d’un montant initialement prévu de 20 millions d'euros.

Le montant initial de l'augmentation de capital pourra être porté jusqu'à 23 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Le prix de souscription par action nouvelle est fixé à 0,41 euro dont 0,10 euro de valeur nominale et 0,31 euro de prime d'émission, à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire. Il fait apparaître une décote de 9,1 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Forsee Power des 3 dernières séances de bourse.

Le délai de priorité et la période de souscription à l'offre s'étale du 6 juin au 17 juin 2025 inclus.

Ce renforcement des capitaux propres va permettre au Groupe de disposer d'une plus grande flexibilité en termes de levée de nouveaux financements et de la gestion des financements existants.

AOF - EN SAVOIR PLUS