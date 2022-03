Forsee Power lance ZEN PLUS, une nouvelle offre de systèmes de batteries pour véhicules lourds à très haute densité d’énergie et ultra modulaire

Paris, le 7 mars 2022 – 18h00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), l’expert français des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, lance une nouvelle offre de systèmes de batteries à forte valeur ajoutée, ZEN PLUS, qui équipera les véhicules lourds électriques (bus, véhicules non routiers, camions spéciaux).



Des batteries modulaires à excellente densité d’énergie dans un seul et unique format



Pour répondre aux besoins des constructeurs des marchés cibles du Groupe (bus, véhicules non routiers, trains, bateaux) et offrir toujours plus d’autonomie aux véhicules, les ingénieurs de Forsee Power ont développé une nouvelle offre de batteries ZEN à très haute densité d’énergie. Jusqu’alors disponible en packs de 8 à 42 kWh, l’offre ZEN de Forsee Power propose désormais le format ZEN PLUS pour plus d’énergie embarquée.

Ainsi, l’offre intègre 5 nouvelles batteries avec des énergies allant de 74 kWh à 84 kWh : ZEN 74, ZEN 77, ZEN 79, ZEN 82 et ZEN 84, proposée dans un seul et même format grâce à l’intégration de modules VDA lithium-ion NMC capables de fournir des performances élevées. L’excellente densité d’énergie de 180 Wh/ kg permet aux véhicules de circuler durant une journée entière d’opérations en toute autonomie, tout en optimisant les volumes disponibles : sur le toit ou à l’arrière des véhicules.