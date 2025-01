Forsee Power lance PULSE PLUS, un système de batteries haute puissance extrêmement durable pour les véhicules lourds.

Paris, le 30 janvier 2025 - 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSEE – la « Société »), expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le lancement de PULSE PLUS, son nouveau système de batteries haute puissance conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants des véhicules lourds hybrides ou 100% batteries.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu