SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 841,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forsee Power, Forvia, Virbac...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:38

(AOF) - Euronext

Euronext a annoncé aujourd'hui les résultats de la revue annuelle des indices de la famille CAC, qui seront mis en œuvre après la clôture des marchés le vendredi 19 septembre 2025 et prendront effet à partir du lundi 22 septembre 2025. Euronext remplacera ainsi TP (ex- Teleperformance ) au sein du principal indice parisien. Euronext sortira par ailleurs de l'indice CAC Next 20 où il sera remplacé par TP. Toujours au sein de cet indice, Eurazeo cédera sa place à Technip Energies.

Forvia

Forvia a décidé d'augmenter de 600 millions d'euros à 700 millions d'euros en valeur nominale totale le montant maximum des obligations liées au développement durable 2027 et des obligations senior 2027 acceptées dans le cadre des offres de rachat, en raison de leur succès. L'équipementier automobile utilisera les 600m d'euros de sa nouvelle émission 2031 et des liquidités disponibles.

Forsee Power

Forsee Power a dévoilé une perte nette consolidée de 11,1 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 3 millions un an plus tôt à la même période. L'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels a déclaré un Ebitda ajusté de 2,2 millions d'euros contre 800000 euros l'année dernière, faisant ressortir une marge d'Ebitda ajusté de 3% contre 1%. Déjà connu, le chiffre d'affaires, en déclin de 4,1%, atteint sur la période 80,9 millions d'euros, "dans un contexte de marché attentiste et fortement concurrentiel".

Miliboo

Miliboo, marque digitale d'ameublement, a publié son chiffre d'affaires non audité du premier trimestre de l'exercice 2025-2026 qui ressort à 9,78 millions d'euros, en croissance de 5,4%. L'activité en France atteint 8,19 millions d'euros, en progression de 4,6% sur la période du 1er mai au 31 juillet 2025. L'activité à l'international jouit d'une amélioration de 9,6% à 1,58 million d'euros.

Thales

Thales et son partenaire Stinville ont remporté un contrat pour la modernisation de la gestion du trafic aérien au Pérou. Les deux sociétés vont déployer le système TopSky-AMHS qui permettra à la Société péruvienne des aéroports et de l'aviation commerciale (CORPAC) de moderniser la transmission des messages aéronautiques, d'améliorer l'interopérabilité avec d'autres systèmes et de s'aligner sur les normes internationales les plus strictes fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Vallourec

Vallourec a remporté un contrat " majeur " auprès de Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés à ses opérations offshore de 2026 à 2029. " Cet accord de long terme pourrait générer un chiffre d'affaires total allant jusqu'à 1 milliard de dollars américains, représentant l'attribution la plus importante en volumes comme en revenus depuis que Petrobras a adopté la stratégie d'appel d'offres ouvert. " précise le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure.

Vente-Unique.com

Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse, dans un premier temps au sein des régions francophones de ces deux pays. Cette relance s'appuie sur l'expertise logistique et digitale du groupe Vente-unique.com. Fort de sa présence dans 11 pays européens, le groupe maîtrise déjà les spécificités locales en matière de livraison, de paiement et de parcours d'achat.

Vetoquinol

Au deuxième trimestre, la décroissance du chiffre d'affaires de Vetoquinol s'est accélérée avec un repli de 2,9 %, à 127 millions d'euros, contre une baisse de 2,3 %, à 130,6 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Au niveau du semestre, les revenus ont ainsi décru de 2,6 %, à 257,6 millions d'euros. Les principales zones géographiques qui ont contribué à cette contre-performance sont l'Europe (-2 %), l'Amérique hors USA (-10,8 %) et les USA (-2,9 %) .

Virbac

Le spécialiste de la santé animale annoncera ses résultats du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

EURONEXT
137,6000 EUR Euronext Paris +0,73%
FORSEE POWER
0,3935 EUR Euronext Paris +0,77%
FORVIA (EX FAURECIA)
11,3750 EUR Euronext Paris +1,88%
MILIBOO
1,6500 EUR Euronext Paris +3,77%
TELEPERFORMANCE
63,6200 EUR Euronext Paris +0,79%
THALES
243,7000 EUR Euronext Paris +3,66%
VALLOUREC
15,2850 EUR Euronext Paris +1,09%
VENTE UNIQUE.COM
15,5000 EUR Euronext Paris -1,27%
VETOQUINOL
73,0000 EUR Euronext Paris +0,83%
VIRBAC
326,5000 EUR Euronext Paris +0,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 18:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

