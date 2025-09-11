Budget: Lecornu va devoir "penser différemment", dit Marylise Léon avant de le rencontrer

Le secrétaire général de FO Frédéric Souillot, ses homologues de la CFDT Marylise Léon et de la CGT Sophie Binet, lors d'ue conférence de presse à l'issue d'une réunion intersyndicale, le 29 août 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Sébastien Lecornu va devoir "penser différemment" de son prédécesseur à Matignon pour la construction du budget, a estimé jeudi la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, qui doit être reçue vendredi par le nouveau Premier ministre.

La cheffe de file du premier syndicat français sera reçue vendredi "en fin de matinée" par le Premier ministre, a indiqué à l'AFP la CFDT jeudi soir.

Matignon a indiqué jeudi soir que le "Premier Ministre commence, à partir de (vendredi) et sur plusieurs jours, les échanges avec les forces syndicales et patronales".

La leader de la CGT Sophie Binet a fait savoir à Ouest-France qu'une rencontre était prévue pour sa part la semaine prochaine avec Sébastien Lecornu: "Comme avec Michel Barnier et François Bayrou, je viendrai porter les exigences sociales des travailleurs. Je demanderai notamment l’abrogation de la réforme des retraites qui est à la fois une blessure sociale et démocratique", dit-elle.

Le nouveau Premier ministre s'était entretenu dès mercredi, jour de sa prise de fonction, avec les leaders de la CFDT et FO, ont fait savoir ces derniers.

C'était un "échange très bref de prise de contact" avec le Premier ministre, a précisé Mme Léon jeudi matin sur France Inter. "Si les totems et les dogmes restent du côté du gouvernement, ça n'avancera pas", a-t-elle prévenu, alors que M. Lecornu a promis des "ruptures" sur le fond comme sur la forme.

Lors de leur discussion, le Premier ministre a assuré qu'"il souhaitait redonner plus de place à la démocratie sociale", a déclaré de son côté Frédéric Souillot (FO) sur BFMTV.

La reprise des négociations menées pendant cinq mois, qui ont tenté en vain d'amender l'impopulaire réforme des retraites de 2023, n'a pas été évoquée avec ces responsables, ont fait savoir leur entourage à l'AFP.

Avant la mobilisation intersyndicale du 18 septembre, le "message principal que les travailleurs attendent", c'est "respectez le monde du travail" et "faites en sorte que, s'il y a des efforts à faire, ils soient justement partagés", a relevé Marylise Léon, évoquant notamment la "conditionnalité des aides publiques" aux entreprises.

"Est-ce que tout le monde est prêt à prendre ses responsabilités et à les assumer (pour réduire le déficit, ndlr)? Je pense que la question doit d'abord être envoyée aux employeurs", a-t-elle déclaré, dénonçant des "aides aux entreprises de plus en plus nombreuses, sans évaluation, sans contrôle efficace".

La cheffe de file de la CFDT a estimé que le mouvement "Bloquons tout", qui a rassemblé quelque 200.000 manifestants mercredi et auquel son organisation n'appelait pas à participer, avait permis d'"exprimer des colères" et un "ras-le-bol". "Ce qui va compter maintenant, c'est la préparation et la réussite" de la mobilisation du 18 septembre, a-t-elle jugé.