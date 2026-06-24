Forsee Power et KONČAR s’associent pour électrifier les trains régionaux de voyageurs en Europe

Paris, 24 juin 2026 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l’expert en systèmes de batteries intelligentes pour l’électromobilité durable, annonce que KONČAR – Electric Vehicles, premier constructeur croate de véhicules ferroviaires et membre du groupe KONČAR, a sélectionné les systèmes de batteries FORSEE ZEN 55 LFP RAIL pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie (BMU) et de rames automotrices électriques à batterie (BEMU). Dans le cadre du programme, KONČAR a passé une commande initiale auprès de Forsee Power portant sur l’équipement de huit trains destinés à être exploités en Croatie.



Le groupe KONČAR est le principal fournisseur croate de solutions technologiques et d’ingénierie, avec plus d’un siècle d’expérience dans l’énergie, les transports et le numérique. En tant qu’acteur clé de la mobilité durable en Europe du Sud-Est, le groupe joue un rôle important dans la modernisation et la décarbonation des systèmes de transport. KONČAR – Electric Vehicles est le premier constructeur croate de véhicules ferroviaires et un pionnier des solutions de mobilité ferroviaire alimentées par batterie. L’entreprise a développé et déployé certaines des rames automotrices à batterie et électriques à batterie les plus récentes d’Europe, contribuant à la décarbonation du transport ferroviaire régional sur des réseaux électrifiés et non électrifiés.