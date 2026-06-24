 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forsee Power et KONČAR s’associent pour électrifier les trains régionaux de voyageurs en Europe
information fournie par Boursorama CP 24/06/2026 à 17:45

Paris, 24 juin 2026 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l’expert en systèmes de batteries intelligentes pour l’électromobilité durable, annonce que KONČAR – Electric Vehicles, premier constructeur croate de véhicules ferroviaires et membre du groupe KONČAR, a sélectionné les systèmes de batteries FORSEE ZEN 55 LFP RAIL pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie (BMU) et de rames automotrices électriques à batterie (BEMU). Dans le cadre du programme, KONČAR a passé une commande initiale auprès de Forsee Power portant sur l’équipement de huit trains destinés à être exploités en Croatie.

Le groupe KONČAR est le principal fournisseur croate de solutions technologiques et d’ingénierie, avec plus d’un siècle d’expérience dans l’énergie, les transports et le numérique. En tant qu’acteur clé de la mobilité durable en Europe du Sud-Est, le groupe joue un rôle important dans la modernisation et la décarbonation des systèmes de transport. KONČAR – Electric Vehicles est le premier constructeur croate de véhicules ferroviaires et un pionnier des solutions de mobilité ferroviaire alimentées par batterie. L’entreprise a développé et déployé certaines des rames automotrices à batterie et électriques à batterie les plus récentes d’Europe, contribuant à la décarbonation du transport ferroviaire régional sur des réseaux électrifiés et non électrifiés.

Valeurs associées

FORSEE POWER
0,2560 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La carte de France avec la vigilance canicule rouge vue sur des écrans retransmettant plusieurs chaînes de télévision françaises le 24 juin 2026, à Paris ( AFP / Joel Saget )
    Canicule: la France va de record en record, la clim' fait débat
    information fournie par AFP 24.06.2026 19:14 

    Effaçant son record de mardi, la France a subi mercredi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, selon Météo-France qui prévoit la poursuite de cette canicule historique et éprouvante, synonyme de ruée sur les climatiseurs et de débat sur l'adaptation au changement ... Lire la suite

  • Julien Dossena salue le public après la présentation de la collection printemps-été 2026 de prêt-à-porter féminin de Rabanne, dans le cadre de la Fashion Week de Paris au siège de l’Unesco, le 2 octobre 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Mode: Julien Dossena quitte la direction artistique de Paco Rabanne
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 19:05 

    Le Français Julien Dossena, directeur artistique de Paco Rabanne depuis plus de treize ans, quitte la marque, a annoncé mercredi la maison de luxe espagnole qui appartient au groupe Puig. Il avait pris les rênes artistiques de la marque espagnole en 2013, après ... Lire la suite

  • Des voyageurs attendent le départ de leur train à la gare de Lyon, à Paris, le 31 juillet 2024. ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Face à la concurrence, le Sénat veut simplifier la billettique ferroviaire
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.06.2026 18:49 

    La Haute Assemblée réclame un "choc de simplification" pour l'achat des billets de train, devenu plus complexe avec la multiplication des plateformes et des opérateurs ferroviaires. "L'achat des titres de transport est un processus trop complexe" estime le Sénat ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert, entre baisse du pétrole et interrogations sur la tech
    information fournie par AFP 24.06.2026 18:38 

    La Bourse de Paris a fini en hausse mercredi, profitant d'une baisse des prix du pétrole à des niveaux pas vus depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, dans l'attente des résultats de groupe américain Micron, l'un des baromètre de l'IA. Le CAC 40 a pris 0,54%, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,6 -3,69%
Pétrole Brent
74,08 -3,79%
CAC 40
8 385,49 +0,54%
SOITEC
107,3 -10,88%
TOTALENERGIES
69,51 -1,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank