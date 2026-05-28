Forsee Power et Hitachi Industrial Products accélérent l'électrification des applications off-highway et ferroviaires

Forsee Power, expert en systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Hitachi Industrial Products. Les deux sociétés vont collaborer sur plusieurs domaines stratégiques tels que les systèmes hybrides et électriques pour véhicules miniers, locomotives et machines de construction, ainsi que les services après-vente sur leurs marchés internationaux clés.

Cette collaboration stratégique vise à combiner l'expertise de Hitachi en moteurs, onduleurs et composants électriques avec les systèmes de batteries avancés de Forsee Power et ses capacités mondiales de services après-vente afin d'accélérer la décarbonation des applications lourdes et tout-terrain.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes de Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.