Forsee Power et EDF Store & Forecast signent un partenariat pour le développement de systèmes de stockage d’électricité mobiles

Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, EDF Store & Forecast, spécialiste des solutions intelligentes de stockage par batterie, annoncent la signature d’un partenariat pour le développement de systèmes de stockage d’électricité mobiles et intelligents, avec des batteries de seconde vie.

En alliant leurs compétences, les deux sociétés se fixent pour objectif de réduire l’empreinte environnementale et d’optimiser la valeur économique des batteries issues de véhicules lourds, en les intégrant dans des systèmes de stockage innovants permettant :

- le remplacement des groupes électrogènes thermiques par une solution zéro émission en termes de CO2, de particules et de bruit ;

- le renforcement temporaire de l’alimentation de points de charge de véhicules électriques légers et lourds ;

- l’alimentation de micro-réseaux à l’accessibilité complexe.



« Ce partenariat avec EDF Store & Forecast est une étape importante pour la commercialisation de nos systèmes de batteries de seconde vie. Pensés dès leur conception pour une utilisation en application stationnaire, nos packs batteries à haute densité d’énergie dédiés au transport lourd permettront d’accompagner la croissance du marché des solutions de stockages stationnaires mobiles nécessaires à la

décarbonation des opérations de maintenance et à l’adoption de la production d’énergies renouvelables utilisables à tout moment » affirme Vincent Gauthier, Forsee Power