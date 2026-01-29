Forsee Power en fort recul de chiffre d'affaires au quatrième trimestre
Les ventes sur le segment des véhicules lourds se sont élevées à 12,2 MEUR, contre 33,3 MEUR un an plus tôt, soit une baisse de 63,3%, tandis que celles liées aux véhicules légers ont atteint 3,7 MEUR, en repli de 26,3%.
Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 120,9 MEUR, en diminution de 20,3% par rapport à 2024. Les ventes liées aux véhicules lourds ont représenté 106,5 MEUR (-21,4%), tandis que celles réalisées sur les véhicules légers se sont élevées à 14,5 MEUR (-10,9%).
Côté perspectives, le groupe confirme viser un Ebitda ajusté d'environ -3 MEUR pour l'exercice 2025, conformément à sa feuille de route. Engagé dans de nombreux appels d'offres à l'échelle mondiale, en particulier sur ses marchés les plus porteurs, le groupe affiche un pipeline commercial de 1,2 MdEUR. Ces éléments confortent la perspective d'une reprise progressive de l'activité à partir de 2027.
La publication des résultats annuels 2025 est attendue le 14 avril 2026.
