 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forsee Power en fort recul de chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:20

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques a réalisé un chiffre d'affaires de 15,9 MEUR au quatrième trimestre 2025, en recul de 58,5% par rapport à la même période de 2024.

Les ventes sur le segment des véhicules lourds se sont élevées à 12,2 MEUR, contre 33,3 MEUR un an plus tôt, soit une baisse de 63,3%, tandis que celles liées aux véhicules légers ont atteint 3,7 MEUR, en repli de 26,3%.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 120,9 MEUR, en diminution de 20,3% par rapport à 2024. Les ventes liées aux véhicules lourds ont représenté 106,5 MEUR (-21,4%), tandis que celles réalisées sur les véhicules légers se sont élevées à 14,5 MEUR (-10,9%).

Côté perspectives, le groupe confirme viser un Ebitda ajusté d'environ -3 MEUR pour l'exercice 2025, conformément à sa feuille de route. Engagé dans de nombreux appels d'offres à l'échelle mondiale, en particulier sur ses marchés les plus porteurs, le groupe affiche un pipeline commercial de 1,2 MdEUR. Ces éléments confortent la perspective d'une reprise progressive de l'activité à partir de 2027.

La publication des résultats annuels 2025 est attendue le 14 avril 2026.


Valeurs associées

FORSEE POWER
0,2515 EUR Euronext Paris -4,91%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank