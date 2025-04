Forsee Power: EBITDA légèrement positif en 2024 information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Forsee Power fait part d'une amélioration de son résultat net en 2024, avec une perte réduite de 57% à -12,1 millions d'euros, et d'un EBITDA ajusté positif pour la première fois de son histoire, en progression de 111% à +0,8 million.



Le fournisseur de systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 151,8 millions d'euros, en recul de 11% avec la forte baisse du prix des cellules.



'La forte amélioration des indicateurs de rentabilité illustre la progression de nos marges et la bonne maîtrise de nos frais de structure', explique son fondateur et PDG Christophe Gurtner.



'La phase d'investissements dans nos sites de production étant désormais derrière nous, nous abordons 2025 avec confiance et entendons renouer avec une trajectoire de croissance tout en poursuivant l'amélioration de notre profil de rentabilité', poursuit-il.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,7780 EUR Euronext Paris +4,99%