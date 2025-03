Forsee: choisi pour équiper les trolleybus de Prague information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce que le constructeur turc Bozankaya a choisi son système de batterie haute puissance Forsee Pulse 15 pour équiper les trolleybus de Prague pour lesquels il a récemment remporté un appel d'offres.



Cela fait suite à une première annonce en janvier de 33 trolleybus pour la municipalité de Timisoara en Roumanie.



Forsee Power équipera désormais toute la gamme de trolleybus nouvelle génération de Bozankaya, disponible en 3 longueurs : 12, 18 et 24 mètres.



Le constructeur turc a sélectionné deux technologies de Forsee Power pour alimenter ses bus électriques équipés de pantographes : Forsee Zen Plus pour la recharge d'opportunité, et Forsee Pulse 15 pour la recharge rapide aux arrêts de bus.







