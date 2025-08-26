 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 732,48
-1,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Formule 1: Perez et Bottas piloteront pour Cadillac la saison prochaine
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 14:12

Valtteri Bottas avant le Grand Prix de Belgique

Valtteri Bottas avant le Grand Prix de Belgique

par Alan Baldwin

Sergio Perez et Valtteri Bottas seront de retour en Formule 1 la saison prochaine au volant de Cadillac, a annoncé mardi la nouvelle écurie de la catégorie reine.

Le Mexicain et le Finlandais ont tous deux signé un contrat pluriannuel, a précisé l'équipe soutenue par General Motors, sans donner plus de détails.

Sergio Perez, six Grand Prix à son palmarès, et Valtteri Bottas, vainqueur à 10 reprises pour Mercedes, sont tous deux âgés de 35 ans et reprennent le fil de leur carrière en F1 après avoir été écartés respectivement par Red Bull et Sauber en 2024.

L'annonce était attendue, même si des jeunes talents avaient été évoqués.

"Nous pensons que leur expérience, leur leadership et leur sens technique sont vraiment ce dont nous avons besoin", a déclaré Dan Towriss, le patron de l'écurie, lors d'un appel vidéo.

"C'est la bonne combinaison - les bons pilotes au bon moment - et nous sommes très touchés par la confiance qu'ils nous accordent dans ce projet."

Les deux pilotes cumulent plus de 500 départs et 106 podiums à eux deux.

Sergio Perez et Valtteri Bottas, pilote de réserve de Mercedes cette saison, ont tous deux déclaré qu'ils étaient excités à l'idée de prendre un nouveau départ.

"Il ne s'agit pas seulement d'un projet de course, mais d'une vision à long terme. Ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance de participer à quelque chose qui se construit du sol au plafond et d'aider à en faire quelque chose qui a vraiment sa place sur la grille de départ de la F1", a déclaré Valtteri Bottas.

Sergio Perez est aussi impatient d'écrire un nouveau chapitre.

"Je suis fier de faire partie d'un projet aussi ambitieux et significatif dès le départ", a-t-il déclaré. "Ensemble, je pense que nous pouvons contribuer à faire de cette équipe un véritable prétendant."

(Reportage d'Alan Baldwin à Londres, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank