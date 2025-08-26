Formule 1: Perez et Bottas piloteront pour Cadillac la saison prochaine

Valtteri Bottas avant le Grand Prix de Belgique

par Alan Baldwin

Sergio Perez et Valtteri Bottas seront de retour en Formule 1 la saison prochaine au volant de Cadillac, a annoncé mardi la nouvelle écurie de la catégorie reine.

Le Mexicain et le Finlandais ont tous deux signé un contrat pluriannuel, a précisé l'équipe soutenue par General Motors, sans donner plus de détails.

Sergio Perez, six Grand Prix à son palmarès, et Valtteri Bottas, vainqueur à 10 reprises pour Mercedes, sont tous deux âgés de 35 ans et reprennent le fil de leur carrière en F1 après avoir été écartés respectivement par Red Bull et Sauber en 2024.

L'annonce était attendue, même si des jeunes talents avaient été évoqués.

"Nous pensons que leur expérience, leur leadership et leur sens technique sont vraiment ce dont nous avons besoin", a déclaré Dan Towriss, le patron de l'écurie, lors d'un appel vidéo.

"C'est la bonne combinaison - les bons pilotes au bon moment - et nous sommes très touchés par la confiance qu'ils nous accordent dans ce projet."

Les deux pilotes cumulent plus de 500 départs et 106 podiums à eux deux.

Sergio Perez et Valtteri Bottas, pilote de réserve de Mercedes cette saison, ont tous deux déclaré qu'ils étaient excités à l'idée de prendre un nouveau départ.

"Il ne s'agit pas seulement d'un projet de course, mais d'une vision à long terme. Ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance de participer à quelque chose qui se construit du sol au plafond et d'aider à en faire quelque chose qui a vraiment sa place sur la grille de départ de la F1", a déclaré Valtteri Bottas.

Sergio Perez est aussi impatient d'écrire un nouveau chapitre.

"Je suis fier de faire partie d'un projet aussi ambitieux et significatif dès le départ", a-t-il déclaré. "Ensemble, je pense que nous pouvons contribuer à faire de cette équipe un véritable prétendant."

