Formentera: les acheteurs asiatiques recherchent davantage de gaz australien face à la pénurie d'approvisionnement

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* Les acheteurs asiatiques, dont le Japon, cherchent à s'approvisionner davantage en gaz australien face à la pénurie au Moyen-Orient

* Formentera et Inpex s'étendent dans le bassin de Beetaloo

* Les récentes transactions d'Inpex marquent son entrée sur le marché australien onshore et son expansion dans les champs offshore de Browse

* Un gazoduc vers les installations de GNL de Darwin pourrait être construit « au cours des deux ou trois prochaines années », déclare le directeur général de Formentera

(Mises à jour aux paragraphes 6 à 8) par Helen Clark

La société d'investissement privée américaine Formentera Partners, spécialisée dans le secteur de l'énergie, a déclaré mardi que de nombreux acheteurs asiatiques de pétrole et de gaz, dont le Japon, pourraient chercher à acheter davantage de gaz d'Australie alors qu'ils sont confrontés à une pénurie mondiale d'approvisionnement causée par le conflit au Moyen-Orient.

« C'est la première fois qu'une pénurie touche l'Asie, et cela me laisse penser qu'à long terme, c'est une bonne nouvelle pour l'Australie », a déclaré le directeur général Bryan Sheffield lors de la conférence des producteurs d'énergie australiens à Adélaïde.

La société américaine détient une participation dans le bassin de gaz de schiste onshore de Beetaloo, dans le Territoire du Nord, dont la société japonaise Inpex 1606.T a récemment acquis une part . Inpex exploite également le projet de gaz naturel liquéfié Ichthys à Darwin.

« Le Japon envisage soudainement d'acheter davantage de gaz d'Australie, ce qui va entraîner un développement accru », a-t-il déclaré.

Inpex s’est associé à Formentera dans cette zone pionnière en mars, marquant ainsi son entrée sur le marché australien. M. Sheffield a indiqué que la valeur de l’accord se situait entre 200 et 600 millions de dollars, « mais nous savons tous les deux que le gaz est là ».

Vendredi, Inpex a également annoncé qu’elle rachèterait la participation de PetroChina 601857.SS 10,67 % dans les gisements de gaz de Browse exploités par Woodside Energy WDS.AX au large des côtes australiennes.

M. Sheffield a déclaré qu'il espérait qu'un gazoduc vers les installations de GNL de Darwin puisse être construit « au cours des deux ou trois prochaines années », mais a ajouté que sa construction et celle d'installations d'exportation supplémentaires coûteraient des milliards de dollars et nécessiteraient davantage de forages pour confirmer l'importance des ressources gazières.

Inpex a déclaré vouloir construire un troisième train de production sur le site d’Ichthys, tandis que Kevin Gallagher, directeur général de Santos STO.AX , a déclaré lors d’une table ronde précédente que le gaz de Beetaloo pourrait potentiellement alimenter un deuxième train de production dans le cadre de son propre projet de GNL à Darwin.

Il a indiqué qu’un soutien financier du gouvernement pourrait être nécessaire, mais a ajouté que cela pourrait atténuer les pénuries de gaz et les prix élevés sur la côte est.