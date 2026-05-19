information fournie par Reuters • 19/05/2026 à 06:34

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état lundi soir d'un trafic aéroport en baisse de 1,3% en avril.

* COVIVIO CVO.PA - Le groupe a annoncé lundi soir l'acquisition d'un hotel en Espagne pour 43,5 millions d'euros.

* BANIJAY BNJ.AS a fait état lundi d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 9% sur un an à 1,15 milliard d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)