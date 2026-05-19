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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 06:34

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état lundi soir d'un trafic aéroport en baisse de 1,3% en avril.

* COVIVIO CVO.PA - Le groupe a annoncé lundi soir l'acquisition d'un hotel en Espagne pour 43,5 millions d'euros.

* BANIJAY BNJ.AS a fait état lundi d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 9% sur un an à 1,15 milliard d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

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BANIJAY GRP
9,520 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
COVIVIO
53,750 EUR Euronext Paris +1,22%
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    Au programme ce matin : Ipsen, NVIDIA, Netflix, Publicis, Tesla. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

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