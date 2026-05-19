* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* GROUPE ADP ADP.PA a fait état lundi soir d'un trafic aéroport en baisse de 1,3% en avril.
* COVIVIO CVO.PA - Le groupe a annoncé lundi soir l'acquisition d'un hotel en Espagne pour 43,5 millions d'euros.
* BANIJAY BNJ.AS a fait état lundi d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 9% sur un an à 1,15 milliard d'euros.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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