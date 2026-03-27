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Forgent Power perd du terrain, la société de capital-investissement réduisant sa participation lors d'une offre secondaire de 885 millions de dollars
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power Solutions FPS.N a perdu 1 % à 29,77 $ tôt vendredi, après que le prix de son offre secondaire de 885 millions de dollars a été fixé moins de deux mois après son entrée en bourse ** FPS, société basée dans le Minnesota, a annoncé tôt vendredi 30 millions d'actions à 29,50 $, soit une décote de 1,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'action FPS a perdu 16% au cours des deux dernières séances après l'annonce de l'offre par FPS

** La société de capital-investissement Neos Partners a déchargé 20,7 millions d'actions, tandis que le concepteur et fabricant d'équipements de distribution électrique utilisés dans les centres de données a vendu 9,3 millions d'actions

** La société utilisera le produit net reçu pour acheter indirectement des actions d'entités contrôlées par Neos ** FPS a fait ses débuts le 5 février après une introduction en bourse de 56 millions d'actions au prix de 27 dollars, dans laquelle Neos a vendu 39,4 millions d'actions ** Cette dernière offre réduit la participation de Neos, basée en Californie, d'environ 10 % à environ 69 %, sans tenir compte de l'exercice de l'option de surallocation, selon le prospectus

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'offre, comme ils l'étaient pour l'introduction en bourse

** 8 des 9 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de $44

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 15:50:40.

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