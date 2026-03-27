Forgent Power perd du terrain alors que le bailleur de fonds de capital-investissement réduit sa participation lors d'une offre secondaire de 885 millions de dollars

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27 mars - ** Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power Solutions FPS.N a perdu 1 % à 29,77 $ tôt vendredi, après la fixation du prix de son offre secondaire de 885 millions de dollars, moins de deux mois après son entrée en bourse ** FPS, société basée dans le Minnesota, a annoncé tôt vendredi 30 millions d'actions à 29,50 $, soit une décote de 1,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'action FPS a perdu 16% au cours des deux dernières séances après l'annonce de son offre

** La société de capital-investissement Neos Partners a déchargé 20,7 millions d'actions, tandis que le concepteur et fabricant d'équipements de distribution électrique utilisés dans les centres de données a vendu 9,3 millions d'actions

** La société utilisera le produit net reçu pour acheter indirectement des actions d'entités contrôlées par Neos ** FPS a fait ses débuts en février après une introduction en bourse de 56 millions d'actions au prix de 27 dollars, dans laquelle Neos a vendu 39,4 millions d'actions ** Cette dernière offre réduit la participation de Neos, basée en Californie, d'environ 10 % à environ 69 %, sans tenir compte de l'exercice de l'option de surallocation, selon le prospectus

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'offre, comme ils l'étaient pour l'introduction en bourse

** 8 des 9 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 44 $