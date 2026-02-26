FOREX-Le yen se renforce après que la Banque du Japon a annoncé des hausses de taux fondées sur des données



Le président de la BOJ, Ueda, lie les hausses de taux aux données économiques

Des mouvements de marché modérés, les traders attendant de nouveaux catalyseurs

Les bénéfices élevés de Nvidia stimulent le sentiment de risque

(Mise à jour dans la matinée à New York) par Karen Brettell

Le yen japonais a rebondi jeudi après que le gouverneur de la Banque du Japon a déclaré que la décision d'augmenter ou non les taux d'intérêt sera basée sur les données économiques, tandis que les mouvements globaux du marché ont été modérés, les traders attendant de nouveaux catalyseurs.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale continuerait à relever les taux d'intérêt si le Japon progressait dans la réalisation de ses projections en matière d'économie et de prix.

Selon un rapport publié mardi, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a exprimé des réserves concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt lors de sa rencontre avec Ueda la semaine dernière.

Le yen JPY= s'est renforcé de 0,22% contre le billet vert à 155,99 pour un dollar. Il avait atteint un plus bas de deux semaines à 156,82 mercredi.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,04% à 97,66, avec l'euro EUR= en hausse de 0,02% à 1,1811 $.

Dans l'ensemble, les mouvements ont été modérés, les traders continuaient à évaluer les perspectives pour les tarifs commerciaux, le sentiment de risque et l'économie.

"Les marchés des devises manquant d'un catalyseur clair pour un mouvement décisif hors des fourchettes actuelles, l'action des prix ralentit et la plupart des paires majeures se négocient presque à plat par rapport au cours d'hier", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay, à Toronto.

"La toile de fond des risques reste relativement favorable - les bénéfices de Nvidia ont confirmé la vigueur continue du cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle, les contraintes de la politique commerciale s'accroissent autour de la Maison Blanche, et les économies américaine et mondiale s'avèrent résistantes - mais la conviction des investisseurs est faible, et les tendances directionnelles claires sont presque absentes", a-t-il déclaré.

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre de janvier et prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux estimations du marché , ce qui a contribué à stimuler le sentiment de risque.

Le taux des droits de douane américains pour certains pays passera à 15 % ou plus à partir des 10 % nouvellement imposés, a déclaré mercredi le représentant américain au commerce Jamieson Greer, sans nommer de partenaires commerciaux spécifiques ni donner d'autres détails.

On s'attend à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux au moins jusqu'en juin, alors qu'elle cherche à équilibrer les risques élevés liés à l'inflation et au marché de l'emploi, ce qui ajoute au manque de conviction du marché.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté marginalement la semaine dernière et que le taux de chômage est resté stable en février dans un marché de l'emploi stable.

Pendant ce temps, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les décideurs politiques continuaient de s'attendre à ce que l'inflation se stabilise à leur taux cible de 2 % à court terme, tout en réitérant son attente "de base" qu'elle resterait en poste jusqu'à la fin de son mandat.

Les données publiées jeudi montrent que la BCE a vendu certains de ses actifs en dollars au début de l'année dernière et a réduit le poids du dollar dans ses réserves de change.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,1 % à 1,3544 $. Les risques politiques intérieurs sont restés un facteur clé, les traders se concentrant sur une élection partielle à Manchester, largement considérée comme un test clé pour le Premier ministre Keir Starmer et son Parti travailliste.

Le yuan chinois CNH= s'est renforcé contre le dollar dans les échanges offshore, augmentant de 0,29% à 6,837 yuans, le niveau le plus élevé en près de trois ans, bien que la banque centrale ait signalé qu'elle souhaitait freiner les gains rapides de la monnaie.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 1,99% à 67 566 dollars.