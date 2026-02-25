 Aller au contenu principal
FOREX-Le yen atteint son plus bas niveau en deux semaines après la nomination de membres du conseil d'administration favorables à la relance économique
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen s'affaiblit en raison des nouvelles nominations au conseil d'administration de la banque centrale

La position de la Première ministre Takaichi affecte la force du yen

Les droits de douane américains créent une incertitude commerciale et ont un impact sur les marchés des changes

(Mise à jour en matinée, heure de New York) par Karen Brettell

Le yen japonais a atteint son plus bas niveau depuis deux semaines face au dollar américain mercredi, après que le gouvernement japonais ait nommé deux universitaires considérés comme de fervents défenseurs de la relance économique au sein du conseil de la banque centrale, renforçant ainsi les inquiétudes quant au rythme des nouvelles hausses de taux. Ces nominations font suite à des nominations similaires par la Première ministre Sanae Takaichi à plusieurs postes de personnes considérées comme des "reflationnistes" économiques qui préconisent des politiques monétaires et fiscales souples pour soutenir la croissance, même si cela implique une augmentation de l'inflation et de la dette. Ces changements interviennent après la publication d'un rapport mardi selon lequel Mme Takaichi aurait exprimé des réserves concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt lors de sa rencontre avec le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, la semaine dernière, ce qui a également affaibli la monnaie japonaise.

Le yen japonais JPY= était en baisse de 0,35% contre le billet vert à 156,42 pour un dollar.

Le yen s'est renforcé depuis son plus bas niveau en 18 mois de 159,45 atteint le 14 janvier, en raison des attentes de la Banque du Japon de relever ses taux d'intérêt pour lutter contre la hausse de l'inflation dans le pays.

"Si nous faisons un zoom arrière, nous constatons qu'il y a une sortie séculaire de la déflation au Japon, ce qui devrait maintenir les rendements des JGB à 10 ans et le yen sous une certaine pression à la hausse. Nous pensons donc qu'il existe une marge d'appréciation", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège mondial senior, stratégie d'investissement chez Edward Jones.

L'euro s'est maintenu dans une fourchette étroite par rapport au dollar, les traders cherchant un nouveau catalyseur pour prendre la direction des opérations.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,13% à 97,76, avec l'euro EUR= en hausse de 0,24% à 1,18 $. Les négociants évaluent l'impact des nouveaux tarifs douaniers après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump vendredi.

M. Trump a réagi en mettant en œuvre de nouveaux prélèvements en vertu d'une loi non testée, connue sous le nom d'article 122, qui autorise des droits de douane allant jusqu'à 15 %, mais nécessite l'approbation du Congrès pour les prolonger après 150 jours. M. Trump a déclaré qu'il mettrait à profit cette période de 150 jours pour travailler à la mise en place d'autres droits de douane "légalement autorisés". Le taux des droits de douane américains pour certains pays passera à 15 % ou plus à partir des 10 % nouvellement imposés, a déclaré mercredi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, sans nommer de partenaires commerciaux spécifiques ni donner plus de détails.

"Nous avons constaté une certaine volatilité politique, en particulier vendredi après la décision du tribunal, qui a injecté une nouvelle dose d'incertitude concernant le commerce et la manière dont l'administration va réagir", a déclaré M. Kourkafas.

"Dans le même temps, nous continuons de penser que l'économie américaine est non seulement résistante, mais que le potentiel de croissance est supérieur à la tendance, que les gains de productivité et la croissance des bénéfices sont supérieurs à ceux d'autres secteurs", a ajouté M. Kourkafas, estimant que "le dollar pourrait se situer principalement dans une fourchette cette année"

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d'intérêt au moins jusqu'en juin, les responsables politiques s'inquiétant d'une inflation toujours élevée aux États-Unis. La Banque centrale européenne, quant à elle, devrait maintenir ses taux pour l'ensemble de l'année 2026. Les traders attendent les résultats du fabricant de puces Nvidia Corp NVDA.O , qui publiera ses résultats après la cloche mercredi, afin d'obtenir une nouvelle mesure du sentiment de risque. Les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran restent également au centre de l'attention. Dans son discours sur l'état de l'Union prononcé mardi devant le Congrès, M. Trump a brièvement exposé ses arguments en faveur d'une éventuelle attaque contre l'Iran, affirmant qu'il ne permettrait pas au plus grand sponsor du terrorisme dans le monde de disposer d'une arme nucléaire.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 4,54 % à 66 967 dollars.

