FOREX-Le dollar sur la défensive alors que les marchés gardent espoir au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar recule, l'euro profite de la baisse du prix du pétrole

* Les marchés attendent plus de précisions sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran

* Le yen soutenu par le risque d'une intervention japonaise

* La hausse des taux de la Norges Bank soutient la couronne

(Mise à jour des cours, ajout de citations et de détails; paragraphes 2 à 7, 14 et 16) par Alun John

Le dollar est resté sur la défensive jeudi, les espoirs d'une désescalade dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis ayant soutenu les devises exposées au pétrole, tandis que Tokyo a repris ses interventions verbales en faveur du yen, incitant les spéculateurs à la prudence.

Le président Donald Trump a prédit une fin rapide de la guerre alors que Téhéran examinait une proposition de paix américaine qui, selon Reuters, mettrait officiellement fin au conflit, tout en laissant en suspens les principales exigences américaines, à savoir que l'Iran suspende son programme nucléaire et rouvre le détroit d'Ormuz.

Mais les mouvements ont été beaucoup plus modérés jeudi par rapport à mercredi, lorsque les dernières propositions ont été annoncées.

L'euro a progressé de 0,1% sur la journée à 1,1763 $ après avoir gagné 0,47% mercredi, tandis que la livre sterling a augmenté de 0,16% à 1,3615 $ après avoir rebondi de 0,4% la veille. EUR= GBP=

“Tout le monde reste très concentré sur le Moyen-Orient et l'état d'avancement des négociations, mais en réalité, nous n'en savons rien, et les marchés reflètent le fait que la solution la plus simple est d'attendre de voir ce qui va se passer”, a déclaré Nick Rees, responsable de la stratégie macroéconomique chez Monex Europe.

Les cours du pétrole ont continué de refléter certains espoirs d'apaisement qui pourraient permettre la reprise des exportations depuis le Golfe; le contrat à terme de référence sur le Brent pour juin s'établissait à 98,6 dollars le baril, bien en deçà de ses récents sommets, mais également bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre. O/R

Le yen japonais s'est également légèrement raffermi à 156,21 pour un dollar, après s'être fortement apprécié mercredi sur fond de spéculations selon lesquelles les autorités japonaises seraient à nouveau intervenues sur les marchés pour acheter leur monnaie.

Le principal diplomate japonais en matière de devises, Atsushi Mimura, a déclaré jeudi que le pays n'était pas soumis à des restrictions en matière d'intervention.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, rencontrera la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, la semaine prochaine, et le journal Nikkei a indiqué qu'ils discuteraient, entre autres, des moyens de freiner les ventes spéculatives de yens.

Des sources ont indiqué à Reuters que les autorités étaient intervenues jeudi dernier, les données du marché monétaire suggérant qu'elles avaient vendu environ 35 milliards de dollars pour soutenir le yen. Depuis lors, le marché a connu trois pics soudains du yen jusqu'à mercredi.

Mais les analystes ne s'attendent pas à ce que le yen reste ferme longtemps.

“Sans une action plus ferme de la Banque du Japon (BOJ) sous forme de hausses consécutives pour remédier à son retard sur la courbe, le yen devrait rester faible à court terme”, a déclaré Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management.

Des interventions répétées augmentent la probabilité d'une action politique plus large entre juin et juillet, conformément au scénario prévu pour fin 2024, a ajouté M. Loo.

Ailleurs, la couronne norvégienne s'est raffermie après que la banque centrale a relevé son taux directeur de 4% à 4,25% et averti que l'inflation était trop élevée. Le dollar a reculé de 0,6% à 9,249 couronnes, tandis que l'euro a perdu 0,4% à 10,878. EURNOK= NOK=

Le dollar australien AUD=D3 , sensible au risque, a progressé de 0,3% pour s'établir à 0,7242 $, juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis quatre ans mercredi. AUD/

La couronne suédoise s'est légèrement raffermie à 10,846 pour un euro et 9,21 pour un dollar EURSEK= SEK= après que la banque centrale a déclaré que le risque que la guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse de l'inflation s'était quelque peu accru, bien qu'elle ait maintenu son taux directeur inchangé à 1,75%, comme prévu.