FOREX-Le dollar s'apprécie alors que les doutes concernant l'accord avec l'Iran assombrissent les perspectives

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* L'Iran durcit sa position sur l'uranium, tempérant l'optimisme quant à un accord de paix au Moyen-Orient

* La faiblesse des indices PMI mondiaux et les perturbations énergétiques soutiennent le dollar et soulignent les perspectives de croissance divergentes

* La Banque du Japon laisse entrevoir une hausse des taux en juin alors que le yen approche le seuil d'intervention

(Mis à jour dans la matinée à New York) par Karen Brettell

Le dollar a atteint jeudi son plus haut niveau en six semaines après que le Guide suprême iranien a émis une directive interdisant l'exportation de l'uranium de qualité quasi militaire du pays , durcissant ainsi la position de Téhéran et semant le doute sur la proximité d'un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Cela a tempéré l'optimisme suscité mercredi, lorsque le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale .

Les perturbations énergétiques prolongées, à mesure que la guerre s'éternise, menacent de se répercuter sur les prix à la consommation et les anticipations d'inflation aux États-Unis, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à relever ses taux.

Des perspectives de croissance plus solides aux États-Unis renforcent encore les arguments en faveur d'un resserrement monétaire, alors même que d'autres économies font face à une trajectoire plus faible et à une plus grande exposition aux coûts élevés de l'énergie.

« Nous sommes à près de trois mois du début du choc pétrolier et c'est généralement à ce moment-là que la croissance mondiale commence à se détériorer légèrement; nous sommes donc un peu réticents à l'égard des devises exposées à la croissance mondiale », a déclaré Noah Buffam, directeur de la stratégie FICC chez CIBC Capital Markets à Toronto.

Les indices PMI faibles publiés jeudi ont souligné cette inquiétude, renforçant le dollar grâce à ses perspectives relativement plus solides.

« Beaucoup d'entre eux se sont révélés inférieurs aux attentes », a déclaré M. Buffam. « À l'avenir, nous pourrions assister à un léger affaiblissement de la croissance. » En mai, l’activité économique dans la zone euro s’est contractée à un rythme sans précédent depuis plus de deux ans et demi , alors que la flambée des coûts de la vie due à la guerre a pesé sur la demande de services et que les entreprises ont accéléré les licenciements.

Malgré tout, « rien icine devraitdissuader le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne de ses projets de hausse des taux de 25 points de base en juin, ni apaiser les inquiétudes concernant les risques de récession », a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics. Ailleurs, les entreprises britanniques subissent leur plus forte baisse d'activité depuis plus d'un an, tandis que le secteur manufacturier japonais a légèrement ralenti en mai et que la croissance du secteur des services s'est arrêtée pour la première fois depuis plus d'un an.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,3% à 99,43, tandis que l'euro EUR= a reculé de 0,34% à 1,1589 $.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,21% à 1,3402 $. Aux États-Unis, les données ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière , soulignant la résilience du marché du travail et donnant à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur la hausse de l'inflation.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,17% face au billet vert, à 159,19 yens pour un dollar. La récente hausse du dollar a repoussé le yen vers le seuil des 160, ce qui a conduit le Japon à intervenir sur le marché des changes pour la première fois en près de deux ans le mois dernier . La Banque du Japon devrait relever ses taux d'intérêt à un “rythme approprié” car les pressions sur les prix liées à la guerre au Moyen-Orient pourraient faire grimper l'inflation sous-jacente au-delà de son objectif de 2%, a déclaré Junko Koeda, membre du conseil d'administration, renforçant ainsi les arguments en faveur d'une hausse des taux dès le mois de juin. Par ailleurs, l'enquête menée par la Banque du Japon auprès des investisseurs a révélé que certains demandaient une pause dans son plan de réduction progressive des achats d'obligations, les fortes fluctuations des marchés obligataires venant assombrir la révision de sa stratégie de resserrement quantitatif prévue le mois prochain.