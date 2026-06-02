FOREX-Le dollar évolue dans une fourchette étroite alors que les opérateurs suivent de près les pourparlers de paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs suivent de près les négociations entre les États-Unis et l'Iran

* Les perspectives de la politique monétaire de la Fed restent déterminantes pour l'évolution du dollar

* Le yen s'approche des 160 yens pour un dollar, ce qui accroît le risque d'intervention

(Mise à jour avec les échanges matinaux aux États-Unis) par Hannah Lang et Stefano Rebaudo

Le dollar a évolué dans une fourchette étroite mardi, les investisseurs guettant les signes de progrès concernant un éventuel accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, tandis que l'incertitude géopolitique générale incitait les marchés à la prudence.

Un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran permettrait d'alléger la pression sur les devises des pays importateurs de pétrole, tels que le Japon et les pays de la zone euro, tout en réduisant la demande de dollar en tant que valeur refuge.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les pourparlers avec l'Iran se poursuivaient, une déclaration qui a fait baisser les prix du pétrole malgré un rapport indiquant que Téhéran avait suspendu les négociations indirectes avec Washington visant à mettre fin aux hostilités.

Les investisseurs ont accueilli avec prudence les nouvelles faisant état de progrès vers la fin de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, invoquant la fragilité du cessez-le-feu conclu entre Washington et Téhéran en avril.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à six autres monnaies, a reculé de 0,03% à 99,14. Il évolue dans une fourchette étroite comprise entre 98,9 et 99,5 depuis le 15 mai.

« Lundi soir, un sentiment de soulagement était revenu, le président américain semblant avoir obtenu un nouveau cessez-le-feu au Liban », a déclaré Michael Pfister, stratège en devises chez Commerzbank.

« Le marché des changes devrait néanmoins être dominé par l’actualité de la situation aujourd’hui. Mais toute nouvelle faisant état d’un revers dans les négociations sera accueillie avec une grande prudence », a-t-il ajouté.

Le dollar a bondi au début du conflit avec l'Iran, le 28 février, soutenu par la demande de valeurs refuges et par l'exposition relativement limitée de l'économie américaine à l'inflation liée aux prix de l'énergie. Il a cédé une partie de ces gains alors que l'incertitude quant à l'évolution du conflit persiste.

DONNÉES À SURVEILLER

Les données sur l'inflation dans la zone euro ont renforcé les anticipations d'une hausse d'un quart de point des taux de la Banque centrale européenne plus tard ce mois-ci, que les marchés avaient déjà largement anticipée. Les traders ont renforcé leurs paris sur un resserrement supplémentaire, anticipant pleinement deux hausses d'ici décembre et une probabilité d'environ 50% pour une troisième.

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L'euro EUR=EBS a progressé de 0,08% à 1,1642 $.

« La répercussion de la hausse des prix de l'énergie et des intrants sur la consommation finale sera limitée en raison de l'incapacité et de la réticence des consommateurs à payer réellement ces prix plus élevés », a déclaré Carsten Brzeski, responsable macro chez ING.

Les données américaines publiées mardi ont montré que le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,618 millions en avril , en amont du rapport mensuel sur l'emploi très attendu de vendredi.

Les marchés s'attendent à ce que la prochaine décision de la Réserve fédérale soit une hausse des taux.

« La combinaison de conditions financières accommodantes aux États-Unis, du recul des valeurs refuges et du ton patient adopté par la Fed a maintenu le dollar sous contrôle », a déclaré Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur le marché des changes chez HSBC.

« Cependant, un tournant approche, car beaucoup dépendra de plus en plus des données économiques clés et des prochaines déclarations et actions des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale », a-t-il ajouté, faisant référence à la réunion de politique monétaire de la Fed prévue dans deux semaines.

LE YEN À 160 POUR UN DOLLAR SOUS LES PROJECTEURS

Au Japon, la ministre des Finances Satsuki Katayama a déclaré mardi que les autorités étaient prêtes à intervenir sur les marchés des changes si nécessaire, tout en s'abstenant de commenter les récentes fluctuations.

Le yen JPY= était en légère baisse à 159,835 pour un dollar, proche du seuil de 160, largement considéré comme un seuil déclencheur d'intervention.

Les marchés attendent également le discours du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, mercredi, pour savoir si la banque centrale va relever ses taux la semaine prochaine.

« Mais une intervention reste probable, et même si l'inflation s'est modérée, le risque de prendre du retard s'accroît », a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux chez MUFG.