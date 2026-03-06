FOREX-Le dollar américain conserve ses gains après la baisse inattendue des chiffres de l'emploi en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires, mise à jour des prix et de la signature) par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Le dollar a maintenu ses gains contre les principales devises vendredi, après que les données aient montré une baisse inattendue des nouveaux emplois créés dans la plus grande économie du monde le mois dernier, suggérant que la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu. L'économie américaine a perdu 92 000 emplois le mois dernier, après une révision à la baisse de 126 000 en janvier, selon les données , tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4 %. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 59 000 emplois après une hausse de 130 000 en janvier.

"L'écart important à la baisse des chiffres de l'emploi non agricole donnera aux colombes de la Fed matière à discussion", a déclaré David Rees, responsable de l'économie mondiale chez Schroders à Londres.

"Mais au moins une partie de la surprise à la baisse était due à des actions de grève dans le secteur de la santé qui devraient s'inverser. Par ailleurs, bien que le rapport sur l'emploi ait été faible, nous ne pensons pas qu'il faille attendre longtemps avant que la croissance soutenue de l'économie américaine ne se traduise par une demande de main-d'œuvre plus soutenue."

En début de matinée, le dollar a légèrement augmenté contre le yen, en hausse de 0,2% à 157,85 yens JPY= , par rapport à 157,905 juste avant les données. L'indice du dollar a réduit sa hausse, mais était en hausse de 0,3% à 99,307 =USD . L'euro était en baisse de 0,4 % à 1,1558 $ EUR= . Il a réduit ses pertes après la publication du rapport sur l'emploi.

Après la publication des chiffres de l'emploi, les contrats à terme sur les taux américains prévoient que la Fed reprendra ses réductions de taux en septembre, au lieu d'octobre, même si le marché prévoit encore un assouplissement d'environ 40 points de base en 2026, soit moins que deux réductions de 25 points de base chacune.