Forex et crypto-actifs : nouvelles mises en garde de l'AMF et de l'ACPR

L'ACPR et l'AMF mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

Avec l'objectif de protéger les épargnants, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) mettent régulièrement à jour leurs listes noires de sites identifiés comme proposant des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés.

Voici la liste des sites d'acteurs non autorisés récemment identifiés :

Forex :

- arowinvest.pro

- www.basup.net

- capitus.net

- cbhandlife.com

- dkglobalfx.com

- fr.puprime.online

- kimonsage.io

- www.livaxxen.com

- mcapitaux.net

- rocteceurope.com

- www.smartbotfx.com

- trading.livaxxen.com

- www.vtmarkets.net

- www.xeodis.com

Produits dérivés sur crypto-actifs :

- aisavingexperts.com

- arlequininvest.io

- www.avaxmarkets.com

- www.forceduprofit.com

- www.fbsprov.com

- www.main-btc.com

- www.mypolar-x.com

- www.pexotera.com

- smartmarket26.com

- trademastercfd.com

- tradeopol.com

- vaulttrade.org

- vegacapital.pro

Depuis le début de l'année 2024, l'AMF et l'ACPR ont ajouté 51 sites non autorisés dans la catégorie Forex et 50 sites dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs.

Les listes de l'ensemble des sites non autorisés à proposer des investissements sur le Forex ou sur les produits dérivés sur crypto-actifs sont disponibles sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service – ABEIS

(rubrique : Prévention arnaques→ Listes noires et alertes des autorités ainsi que sur le site internet de l'AMF (rubrique : Espace épargnants → Protéger son épargne → Listes noires et mises en garde).

Attention, ces listes sont mises à jour fréquemment mais n'ont pas vocation à être exhaustives du fait de l'apparition régulière de nouveaux acteurs non autorisés.

Afin de vérifier que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités ( https://www.regafi.fr ), la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ( https://www.orias.fr/search ) ou la liste des prestataires de services en financement participatif (PSFP) consultable sur cette page du site web de l'AMF.

Si l'intermédiaire ne figure sur aucune de ces dernières listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celui-ci pourrait être en infraction avec la législation applicable et ne pas respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations.

Vous avez des questions ? Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants :

Assurance-Banque-Épargne Info Service : https://www.abe-infoservice.fr ou appeler au 34 14 du lundi au vendredi de 8h à 18h (service 0,05€/min + prix d'un appel).

AMF : https://www.amf-france.org/ ou appeler AMF Epargne Info Service au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9 h à 12h30.

ACPR : https://acpr.banque-france.fr

cet article est la reprise d'un communiqué de presse de l'AMF et de l'ACPR