Ford voit son BPA trimestriel reculer, réduit ses objectifs
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:15

Ford a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté en baisse de 8% à 0,45 dollar au titre du troisième trimestre 2025, un niveau toutefois supérieur aux attentes des analystes, ainsi que d'un EBIT ajusté stable à 2,6 MdsUSD, soit une marge en baisse de 0,4 point à 5,1%.

Avec une hausse de 6% des volumes vendus à près de 1,16 million de véhicules, le constructeur automobile a vu ses revenus croitre de 9% à 50,5 MdsUSD, soutenus par ses trois segments Model e (+52%), Pro (+11%) et Blue (+7%).

Le groupe ajuste ses objectifs pour 2025, anticipant désormais un profit opérationnel (EBIT) ajusté de 6 à 6,5 MdsUSD et un free cash-flow de 2 à 3 MdsUSD, en raison d'un vent contraire lié à l'incendie chez Novelis (1,5 à 2 MdsUSD sur l'EBIT ajusté).

Par ailleurs, Ford fait part de son intention d'augmenter sa production de F-150 et F-Series Super Duty de plus de 50 000 véhicules en 2026 pour répondre à la demande et récupérer les pertes de production liées à cet incendie.

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,310 USD NYSE -1,16%
