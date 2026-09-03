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Ford vise à vendre plus de 100 000 camions électriques Fathom dès la première année, selon le WSJ
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 01:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N vise à vendre plus de 100 000 exemplaires de son futur pick-up électrique de taille moyenne, baptisé "Fathom", dès la première année de production, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Ford n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour commenter cette information.

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