Ford va rappeler près de 605 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème d'essuie-glace, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails de l'avis)

Ford F.N rappelle 604 533 véhicules aux États-Unis parce que le moteur de l'essuie-glace peut tomber en panne, réduisant la visibilité et augmentant le risque d'accident, a déclaré jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne certains véhicules Explorer, Escape, Lincoln Aviator et Lincoln Corsair des années 2020-2022.

Les concessionnaires inspecteront et remplaceront gratuitement les moteurs d'essuie-glace avant si nécessaire, a indiqué l'agence.

Séparément, le constructeur automobile rappelle également 11 431 véhicules américains car la soudure de friction de l'arbre de transmission peut se rompre, entraînant la séparation de l'arbre de transmission arrière et une perte soudaine de la puissance d'entraînement, a déclaré la NHTSA.

