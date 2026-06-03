Ford va rappeler près de 420 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Ford Motor F.N va rappeler 419 967 véhicules aux États-Unis, car les ceintures de sécurité qui ne s'enroulent pas ou ne se déroulent pas correctement peuvent ne pas retenir les occupants comme prévu, augmentant ainsi le risque de blessures en cas d'accident, a déclaré mercredi l'autorité américaine de régulation automobile.

Ce rappel concerne certains véhicules Expedition et Lincoln Navigator des années 2018 à 2022, a précisé l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Le prétensionneur de la ceinture de sécurité du siège conducteur et du siège passager avant, ou l'un d'entre eux, peut verrouiller la ceinture par inadvertance, l'empêchant ainsi de se rétracter ou de se dérouler, a ajouté la NHTSA, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.

Dans le cadre de cette mesure corrective, l'autorité de régulation a indiqué que les concessionnaires inspecteraient les enrouleurs de ceinture de sécurité et les remplaceraient si nécessaire, sans frais.