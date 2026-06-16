Ford va rappeler plus de 91 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème au niveau du commutateur des phares, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford F.N procède au rappel de 91 118 véhicules aux États-Unis qui avaient été réparés de manière incorrecte en raison d'un problème au niveau du commutateur des phares, a annoncé mardi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).
Lorsque le commutateur des phares passe de la position “Autolamps” à “Headlamps On”, les feux de jour ne s'atténuent pas et réduisent la visibilité des autres conducteurs, a précisé l'organisme de réglementation de la sécurité automobile.
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