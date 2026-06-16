 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford va rappeler plus de 91 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème au niveau du commutateur des phares, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N procède au rappel de 91 118 véhicules aux États-Unis qui avaient été réparés de manière incorrecte en raison d'un problème au niveau du commutateur des phares, a annoncé mardi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Lorsque le commutateur des phares passe de la position “Autolamps” à “Headlamps On”, les feux de jour ne s'atténuent pas et réduisent la visibilité des autres conducteurs, a précisé l'organisme de réglementation de la sécurité automobile.

Valeurs associées

FORD MOTOR
14,790 USD NYSE -0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
81,24 -2,54%
CAC 40
8 447,59 +0,76%
TOTALENERGIES
73,11 +0,15%
SOITEC
139,2 +0,29%
HAFFNER ENERGY
0,29575 -5,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank