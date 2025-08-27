Ford va rappeler plus de 355 000 véhicules américains pour un problème de tableau de bord, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor Company F.N rappelle plus de 355 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème d'affichage du tableau de bord, a annoncé mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Le logiciel du groupe d'instruments de Ford sera mis à jour par un concessionnaire ou par le biais d'une mise à jour en direct, a indiqué la NHTSA.